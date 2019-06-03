На матч Украина - Сербия должны прибыть 200 болельщиков гостей

Новости спорта: Без поддержки во Львове балканцы не останутся.

На матче отбора на Евро-2020 между Украиной и Сербией во Львове будут присутствовать 200 болельщиков балканской сборной, сообщает твиттер издания Спортивка. По данным источника, подержать свою сборную прибудут фанаты категории А, то есть среди них не должно быть представителей ультрас или футбольных хулиганов.

Таким образом, должен быть минимизирован риск возникновения конфликтных ситуаций и провокаций на трибунах на политической почве.

Напомним, что матч между Украиной и Сербией состоится 7 июня на Арене-Львов.

В данный момент команда Андрея Шевченко возглавляет турнирную таблицу отборочной группы, имея в активе 4 очка после двух туров. Сербия сыграла пока 1 матч отбора, расписав ничью с Португалией (1:1).