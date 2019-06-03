Фонсека: Побеждать Динамо - не самое главное

Новости спорта: Для португальского специалиста победа Шахтера над Динамо - не самое главное.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о противостоянии с «Динамо».

«Хочу ли я побеждать в матчах с «Динамо»? Хочу, но это не самое главное. Самое главное – это побеждать во всех матчах, которые затем дают нам возможность стать чемпионами. Если вы меня спросите, что я выберу – победить «Динамо» или в чемпионате? Конечно же в чемпионате. Без сомнений.

Но в то же время «Динамо» – это соперник, которого мы очень уважаем. В течение этих трех лет я глубоко уважал «Динамо». Ни в коем случае нельзя трансформировать эту борьбу в войну без рамок. Я думаю, что в течение этих трех лет что «Шахтер», что «Динамо» действительно дают пример взаимоуважения между командами. Это важно для футбола», – сказал Фонсека.