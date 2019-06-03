Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Как Imagine Dragons "зажигали" перед финалом Лиги чемпионов (Видео)

Как Imagine Dragons "зажигали" перед финалом Лиги чемпионов (Видео)
17:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Видео полного выступления Imagine Dragons перед финалом Лиги чемпионов.

Телеканал BT Sport на своём канале в YouTube опубликовал запись полного выступления группы Imagine Dragons на церемонии перед началом финала Лиги чемпионов.

В решающем матче главного еврокубкового турнира встречались две английские команды – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Сильнее оказались мерсисайдцы, победившие соперника со счётом 2:0.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

Главный тренер мерсисайдской команды Юрген Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это его первый трофей в качестве наставника «Ливерпуля».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Imagine Dragons.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на поражение Джошуа
02 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
03 Усик объяснил поражение Джошуа
04 Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
05 Промоутер: После нокдаунов Джошуа не понимал, где вообще находится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь