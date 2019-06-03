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Кто лидирует в голосовании за лучшего игрока месяца в УПЛ

Кто лидирует в голосовании за лучшего игрока месяца в УПЛ
16:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Виктор Цыганков лидирует в голосовании за лучшего игрока месяца в УПЛ.

Стартовало голосование за лучшего игрока месяца в чемпионате Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Полузащитник киевского футбольного клуба “Динамо” Виктор Цыганков на данный момент лидирует в голосовании, имея 40% голосов болельщиков.

Все желающие могут отдать голос за футболиста, которого они считают лучшим в мае, на сайте УПЛ.

По условиям конкурса, в голосовании принимают участие победители номинации “Лучший игрок тура” (Арни Вильхамссон, Александр Зубков, Жуниор Мораес, Виктор Цыганков, Дентиньо), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отличались стабильностью на протяжении майских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Матар (“Олимпик”), Сергей Мякушко (“Карпаты”), Карлос Де Пена (“Динамо”). 

 

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Чемпионат Украины, УПЛ, Виктор Цыганков.
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