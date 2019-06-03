Забег полуголой девушки в финале Лиги чемпионов оценили в 4 млн долларов

Новости спорта: Поступок выбежавшей девушки на поле в финале ЛЧ оценили почти в $ 4 млн.

Поступок американской модели и актрисы Кинси Волански, выбежавшей на поле в финале Лиги чемпионов, эквивалентен рекламе, равной почти $ 4 млн. Об этом сообщил известный бизнес-журналист Даррен Ровелл в социальной сети «Твиттер».

Примерно столько стоит реклама во время финальной игры Лиги чемпионов. Матч между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» посмотрели около 300 млн зрителей по всему миру.

Напомним, Кинси выбежала на поле в первом тайме финальной игры Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). После того как имя Волански стало известно, количество подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек.

В этой истории оказался замешан также русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.