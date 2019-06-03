Гвардиола остается в Манчестер Сити

Новости спорта: Хосеп также рассказал, кого считает главным конкурентом в следующем сезоне.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что не планирует покидать клуб.

"В чемпионате Англии есть много сильных команд. Я буду здесь и дальше, так что следующий сезон будет сложным и для Ман Сити, и для меня. Все начнется с чистого листа, поэтому сейчас сложно сказать, каким он станет для нашей команды.

Кто будет главным конкурентом в борьбе за титул? Я думаю, что Ливерпуль. После победы в Лиге чемпионов эта команда получила необходимый заряд энергии", - приводит слова Хосепа Tuttosport.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может стать новым тренером туринского Ювентуса.