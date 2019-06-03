Сборная Украины - чемпион Европы среди участников боевых действий

Новости спорта: В финале наши футболисты обыграли Данию.

В Киеве завершился первый чемпионат Европы по футболу среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны. Сборная Украины завоевала «золото», «серебро» добыла сборная Дании, а «бронза» досталась сборной Грузии.

В течение трех дней четыре сборные соревновались за победу. Матчи первого и второго туров чемпионата Европы проходили на тренировочной базе ФК «Динамо» в Конча-Заспе. Финальные матчи состоялись на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

В финале сборная Украины не оставила шансов Дании - 5:0. А в матче за третье место сборная Грузии одержала победу над Норвегией 3:1.

Организатором первого чемпионата Европы среди военнослужащих-участников боевых действий и ветеранов войны является Федерация футбола участников АТО под эгидой Всеукраинского объединения участников АТО «УКРАИНЦЫ-ВМЕСТЕ!» и при поддержке Футбольного клуба «Динамо» (Киев) и Федерации футбола Украины.

Напомним, футбольная Лига участников АТО - единственный в Украине чемпионат по футболу среди участников и ветеранов АТО/ООС, где участие принимают 100% участников боевых действий - защитников Украины.

Всеукраинская футбольная Лига участников АТО сезона 2019 состоит из 88 команд, а это около 3000 военных, будут соревноваться между собой в два круга, весна и осень, в шести дивизионах: «Запад», «Восток», «Север», «Юг», «Центр» и «Киев». Главный трофей сезона - Кубок героев АТО.

По результатам соревнований победители региональных дивизионов смогут разыграть переходящий Кубок Героев АТО на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского 14 октября ко Дню Защитника Украины.