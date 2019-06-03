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Киевское Динамо подписало ганского полузащитника

Киевское Динамо подписало ганского полузащитника
19:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Киевское “Динамо” подписало ганского футболиста из "Аустрии".

Киевский футбольный клуб “Динамо” объявил о подписании полузащитника австрийской “Аустрии” Абдулы Кадири Мохаммеда.

“Футбольный клуб “Динамо” (Киев) достиг соглашения с австрийским футбольным клубом “Аустрия” (Вена) по трансферу 23-летнего опорного полузащитника/центрального защитника Абдулы Кадири Мохаммеда”, - сообщает официальный сайт ФК “Динамо”.

Ганский футболист подписал с киевским клубом контракт по схеме 4+1.

В “Динамо” Кадири будет играть под номером “6”.

Видео подписания контракта:

Абдул Кадири Мохаммед в 2016 году перешел в состав одного из лидеров австрийской Бундеслиги - венскую “Аустрию”. В активе ганского футболиста 32 матча в чемпионате Австрии, а также 6 поединков группового этапа Лиги Европы. 2 августа 2018 года он подписал арендное соглашение до окончания сезона-2018/19 с тульским “Арсеналом”. На счету Кадири 27 матчей во всех турнирах, 2 гола и 4 результативные передачи за клуб.

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УПЛ, ФК Аустрия, Новости футбола, ФК Динамо (Киев).
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