Израиль вышел в финал Мемориала Лобановского

Новости спорта: Молодежная сборная Израиля по футболу (игроки до 21 года) стала финалистом XVI Международного турнира памяти Валерия Лобановского.

В стартовом матче Мемориала выдающегося украинского тренера на киевском стадионе НТК имени Виктора Банникова израильтяне в серии пенальти взяли верх над своими сверстниками из Болгарии - 5:4 (основное игровое время - 1:1).

В финале "молодежка" Израиля встретится с победителями противостояния между командами Украины и Кипра, которые сегодня сошлись в другом полуфинале на столичном НСК "Олимпийский".

5 июня состоятся поединки за призовые места. Матч (за "золото" или за "бронзу") с участием украинцев в 18.00 пройдет на НСК "Олимпийский", другая игра пройдет в 15.00 на НТК имени Виктора Банникова.

В прошлом году турнир памяти Валерия Лобановского выиграла молодежная сборная Словении, которая в финале разгромила команду Израиля (3:0).

Отметим, что "сине-желтые" не выигрывали мемориал Валерия Лобановского с 2009 года.