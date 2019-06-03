Платини выступил против президента ФИФА

Новости спорта: Француз считает, что у Джанни нет легитимности для управления организацией.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Инфантино, конечно, замечательный юрист, очень хороший генеральный секретарь, но у него нет легитимности, он просто не заслуживает доверия на этом посту. Понимаете, его десять лет рвало от ФИФА. Поэтому я был удивлен, увидев, как он баллотируется в президенты.

А женский футбол? Как он может его продвигать, если Джанни никогда не верил в него? Он всегда над ним смеялся", - приводит слова Платини L'Equipe.

Напомним, 49-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года.

Ранее бывший президент ФИФА заявил, что будет судиться с организацией и ее действующим главой Джанни Инфантино.