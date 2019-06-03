Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Платини выступил против президента ФИФА

Платини выступил против президента ФИФА
21:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Француз считает, что у Джанни нет легитимности для управления организацией.

Бывший президент УЕФА Мишель Платини раскритиковал главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Инфантино, конечно, замечательный юрист, очень хороший генеральный секретарь, но у него нет легитимности, он просто не заслуживает доверия на этом посту. Понимаете, его десять лет рвало от ФИФА. Поэтому я был удивлен, увидев, как он баллотируется в президенты.

А женский футбол? Как он может его продвигать, если Джанни никогда не верил в него? Он всегда над ним смеялся", - приводит слова Платини L'Equipe.

Напомним, 49-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года.

Ранее бывший президент ФИФА заявил, что будет судиться с организацией и ее действующим главой Джанни Инфантино.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, ФИФА, Джанни Инфантино, Мишель Платини.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на поражение Джошуа
02 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
03 Усик объяснил поражение Джошуа
04 Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
05 Промоутер: После нокдаунов Джошуа не понимал, где вообще находится
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь