В Катаре пройдет клубный чемпионат мира в 2019 и 2020 годах

Новости спорта: Совет ФИФА принял окончательное решение.

Катар избран Советом ФИФА принимающей страной двух следующих клубных чемпионатов мира в 2019 и 2020 годах, сообщает официальный сайт организации. Выбор в пользу Катара обусловлен тем, что ФИФА желает проверить таким образом готовность страны к проведению Чемпионата мира среди сборных, который состоится в 2022 году.

Последние 2 года матчи клубного чемпионата мира проходили в ОАЭ. Также сообщается, что начиная с 2021 года чемпионаты мира среди клубов будут проводиться каждые 4 годы и участвовать в них будут 24 команды.

Недавно стало известно, что на мундиале-2022 будут участвовать 32 сборные, как и раньше, а не 48.

Европу на клубном чемпионате мира-2019 представит Ливерпуль, который 1 июня выиграл Лигу чемпионов, победив в финале Тоттенхем (2:0). Турнир состоится в декабре этого года.