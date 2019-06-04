Вернидуб: Я был готов уйти после Лейпцига

Новости спорта: Экс-тренер «Зари» - о своем уходе из клуба.

Бывший главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб считает, что ему нужно было уйти из луганского клуба раньше:

«Это жизнь, когда-то приходит момент, когда приходится уходить. Но нужно уметь поднять голову, собраться с мыслями и шагать дальше. Думаю, это нормальное явление – перезагрузка, наверное, нужна была – команде, прежде всего.

Клуб «Заря» и без меня должен покорить какие-то более серьезные вершины. Я надеюсь на то, что это произойдет.

Думаю, что нужно было все-таки после «Лейпцига» сделать этот шаг. Я был готов. Но что случилось, то случилось. Нельзя жалеть о том, что уже произошло. Нужно думать о том, что ждет впереди и надеяться на лучшее.

Можно многое вспоминать, но я еще раз скажу: я любил, люблю и буду любить эту команду. Она останется у меня в сердце надолго, я благодарен всем. Низкий поклон за проведенное вместе время».