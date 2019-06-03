Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019

Новости спорта: Дубль Сикана вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира-2019.

Сборная Украины разгромила Панаму в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2019 U-20.

Уже на 23-й минуте счет открыл Сикан после паса Конопли. К концу тайма Украина отличилась еще дважды. Попов воспользовался ошибкой голкипера при выходе после подачи уголовного, а в конце тайма Сикан сделал дубль, вновь реализовав прострел Конопли.

В начале второго тайма Уолкер отыграл один мяч, воспользовавшись ошибкой защитников. Однако Панаму гол не спас. Булеца на 83-й минуте оказался перед воротами и легко отправил мяч в угол.

Чемпионат мира U-20. 1/8 финала:

Украина U-20 – Панама U-20 – 4:1

Голы: Сикан, 23, 45+1, Попов, 41, Булеца, 83 – Уолкер, 50

Украина: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Бескоровайный, Чех, Корниенко, Дришлюк, Цитаишвили (Кащук, 63), Булеца (Устименко, 85), Сикан (Супряга, 67).

В 1/4 финала Украины сыграет против сборной Колумбии.