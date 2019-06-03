Украина U-21 вышла в финал Мемориала Лобановского

Новости спорта: Украинцы вышли в финал, где 5 июня сыграют против сборной Израиля.

Молодежная сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня выиграла полуфинальный матч Мемориала Лобановского у сверстников из Кипра со счетом 3:0. Матч проходил на НСК «Олимпийский».

Турнир проходит с 3 по 5 июня в Киеве. В соревнованиях принимают участие 4 молодежные сборные. В другом полуфинале сборная Израиля U-21 обыграла команду Болгарии U-21 в серии пенальти (1:1, пен. – 5:4). Таким образом, украинцы вышли в финал, где 5 июня сыграют против сборной Израиля.

Мемориал Лобановского

Киев. 1/2 финала. 3 июня

Украина U-21 – Кипр U-21 – 3:0

Голы: Кожушко, 28, Папамичел, 48 (автогол), Топалов, 58.

Украина: Кожухарь (Трубин, 69), Быков, Топалов (Вакуло, 63), Леднев (Мудрык, 59), Козак (Крыськив, 59), Алибеков, Кожушко (Мосийчук, 62), Смирный (Лунев, 69), Семенихин, Якимец, Стецков.

Израиль U-21 – Болгария U-21 – 1:1 (пен. – 5:4)

5 июня.

Матч за 3-е место. Кипр U-21 – Болгария U-21

Финал. Украина U-21 – Израиль U-21