Скрипник: Я долго не раздумывал

Новости спорта: Известный наставник рад возможности поработать в Украине.

Новоиспеченный главный тренер Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями от своего назначения. Украинец отметил высокую организацию луганского клуба и хочет помочь команде добиться новых высот.

«На сегодняшний день я контактировал с генеральным директором клуба Сергеем Рафаиловым. Наш разговор с ним состоялся после того, как было официально объявлено о том, что Юрий Вернидуб покидает пост главного тренера Зари. Состоялся конкретный разговор, и поступило предложение возглавить клуб», — цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

«Я долго не раздумывал, потому что знаю, что Заря хорошо организованный, солидный клуб. Видно серьезную работу и руководителей клуба, и тренерского штаба. Видно, что у Зари хорошие футболисты. За украинским футболом я следил, и за Зарей в том числе. Команда на слуху не только в Украине, но и в Европе, благодаря выступлениям на европейской арене. Рад, что в моей жизни появляется такой вариант, как Заря и я с нетерпением жду начала работы с новой командой».

Скрипнику еще предстоит встреча с президентом Зари Евгением Геллером, на которой они обсудят цели команды на следующий сезон.

«Начну с того, что с президентом Зари Евгением Геллером мне ещ предстоит встретиться. Мы планируем встретиться в Киеве. Обсудим, какие дальше цели будут поставлены. Как в коротком промежутке времени, так и на перспективу. Это обсуждается не за две минуты. Все проанализируем и обдумаем».

Контракт с наставником подписан на 3 года. Презентация Скрипника в качестве нового главного тренера Зари состоится 18 июля в Запорожье на Славутич-Арене.

31 мая Заря осталась без главного тренера. Контракт клуба с Юрием Вернидубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Луганчане завершили сезон в УПЛ на 5 месте и сыграют в Лиге Европы.