Скачать
Вторник, 04.06.2019
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Клуб легендарного Роналдо подозревают в сдаче матча

Клуб легендарного Роналдо подозревают в сдаче матча
10:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих игроков.

Семь футболистов Вальядолида были подкуплены перед встречей 38-го тура чемпионата Испании против Валенсии (0:2). Об этом сообщает El Mundo.

Подкуп игроков был осуществлен третьими лицами с целью игры на тотализаторе. В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих футболистов.

Cреди задержанных: бывший игрок мадридского Реала Рауль Браво, Самуэль Саис Алонсо (игрок Хетафе), Иньиго Лопес Монтанья (Депортиво), Карлос Аранда (бывший футболист Нумансии) и Борха Фернандес (экс-игрок Вальядолида).

Также был опубликован телефонный разговор, который состоялся накануне поединка:

"Хорошо, Валенсия побеждает в первом и втором таймах, так?"

"Куплено только семь игроков, не больше. Ставь 10 тыс. евро и заберешь 20 тыс", - произнес один из организаторов договорного матча (предположительно, Аранда).

Отметим, что в сентябре прошлого года владельцем Вальядолида стал легендарный бразилец Роналду. Сообщается, что сам "Зубастик" никак не причастен к организации договорных матчей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Валенсия, Футбол, Роналдо, ФК Вальядолид, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
02 Первое поражение Энтони Джошуа (Видео)
03 Руис: Судья вовремя остановил бой, все могло закончиться более драматично
04 Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
05 Израиль вышел в финал Мемориала Лобановского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь