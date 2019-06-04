Клуб легендарного Роналдо подозревают в сдаче матча

Новости спорта: В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих игроков.

Семь футболистов Вальядолида были подкуплены перед встречей 38-го тура чемпионата Испании против Валенсии (0:2). Об этом сообщает El Mundo.

Подкуп игроков был осуществлен третьими лицами с целью игры на тотализаторе. В связи с организацией договорных матчей были задержаны несколько бывших и действующих футболистов.

Cреди задержанных: бывший игрок мадридского Реала Рауль Браво, Самуэль Саис Алонсо (игрок Хетафе), Иньиго Лопес Монтанья (Депортиво), Карлос Аранда (бывший футболист Нумансии) и Борха Фернандес (экс-игрок Вальядолида).

Также был опубликован телефонный разговор, который состоялся накануне поединка:

"Хорошо, Валенсия побеждает в первом и втором таймах, так?"

"Куплено только семь игроков, не больше. Ставь 10 тыс. евро и заберешь 20 тыс", - произнес один из организаторов договорного матча (предположительно, Аранда).

Отметим, что в сентябре прошлого года владельцем Вальядолида стал легендарный бразилец Роналду. Сообщается, что сам "Зубастик" никак не причастен к организации договорных матчей.