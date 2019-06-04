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Планы Шахтера на летнее межсезонье

Планы Шахтера на летнее межсезонье
11:14 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Чуть позже клуб объявил соперников по товарищеским матчам.

Чемпион завершившегося розыгрыша УПЛ Шахтер выйдет из отпуска 20 июня, сообщает официальный сайт команды.

24 июня Горняки отправятся на первый сбор в Грассау (Германия), где команда Фонсеки будет проводить подготовку к новому сезону вплоть до 30 июня.

Второй сбор после нескольких дней в Украине футболисты Шахтера проведут в Фельдене (Австрия), он пройдет с 3 по 12 июля. Позже станут известны спарринг-партнеры Горняков.

Команду в межсезонье может покинуть тренер Паулу Фонсека, которого слухи активно связывают с Ромой. Также есть информация, что римляне заинтересованы в Тайсоне, Исмаили и Маркосе Антонио.

В завершившемся сезоне УПЛ Горняки завоевали золото, опередив Динамо на 11 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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