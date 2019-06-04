Сборная Англии подписала контракт с новым спонсором

Новости спорта: Сумма сделки с новым спонсором для сборной Англии составила 50 миллионов фунтов стерлингов.

Футбольная ассоциация (ФА) договорилась о новом спонсорстве с группой британских спортивных каналов BT, сообщает BBC.

Сумма сделки с новым спонсором для сборной Англии составила 50 миллионов фунтов стерлингов (56 миллионов евро).

Сделка состоялась, ведь срок предыдущего 7-летнего спонсорского контракта, который был подписал с британской автомобильной фирмой Vauxhall, уже истек.

Официально о сделке будет объявлено позже. Сумма — 10 миллионов фунтов в год вплоть до 2024 года.

В соглашение с BT входят все 28 сборных Англии различных категорией.

Свой следующий матч сборная Англии проведет в рамках полуфинала Лиги наций против Нидерландов. Игра состоится 6 июня.