Карраскаль не хочет возвращаться в Карпаты

Новости спорта: Колумбиец намерен до конца отработать арендное соглашение в Аргентине.

Вингер «Карпат» Хорхе Карраскаль, который в начале года был арендован «Ривер Плейтом», заявил, что не планирует покидать аргентинский клуб летом.

«Я очень рад быть в такой большой команде, как «Ривер Плейт». Через 15 дней мне снова нужно будет вернуться к тренировкам там», - сообщил Карраскаль.

Отмечается, что колумбиец, несмотря на мизерную игровую практику, хочет провести в «Ривер Плейте» остаток календарного года. Аренда Карраскаля рассчитана до 31 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Хорхе Карраскаль может досрочно покинуть «Ривер Плейт» и вернуться в «Карпаты» для, вероятно, поисков нового места продолжения карьеры.