Экс-наставник сборной Испании возглавил Севилью

Новости спорта: Экс-наставник сборной Испании Хулен Лопетеги подписал трехлетний контракт с андалусийцами.

Хулен Лопетеги стал новым главным тренером Севильи, подписав контракт на три года, сообщает официальный сайт андалусийского клуба.

На посту тренера Севильи Лопетеги сменил Хоакина Капарроса, который, в свою очередь, заменил Пабло Мачина по ходу прошлого сезона.

Последним клубом Лопетеги был Реал. Он проработал в мадридском клубе с лета по октябрь прошлого года, и был уволен после поражения со счетом 1:5 на Камп Ноу против Барселоны.

Также в карьере Лопетеги был опыт работы со сборной Испании, которую он со скандалом покинул за день до старта на ЧМ-2018.

Севилья в прошлом розыгрыше Ла Лиги заняла лишь 6 место, в результате чего осталась без путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон.