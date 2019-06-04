Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины

Новости спорта: Вратарь помог нашей команде выйти в четвертьфинал мундиаля.

Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин больше не сыграет на юношеском Чемпионате мира, который проходит в Польше.

Голкипер присоединится к национальной команде под руководством Андрея Шевченко и будет готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

"Продолжать работать и верить. Спасибо, команда, за это время, победы и эмоции. Удачи и хорошей подготовки, чтобы сделать все для полуфинала", - написал Андрей в своем Instagram.

Напомним, Лунин помог юношеской сборной занять первое место в своей группе, а затем обыграть Панаму и выйти в 1/4 финала турнира.

Уже 7 июня сборная Украины сыграет в отборе на Евро-2020 против Сербии. Матч Украина - Сербия также покажут телеканалы Украина и Футбол 1.