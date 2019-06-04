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Нидерланды - Англия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Нидерланды - Англия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций
14:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита встречи Нидерланды - Англия.

Нидерланды и Англия встретятся в матче полуфинала Лиги наций, который состоится в португальском Гимарайнш на стадионе Альфонсу Энрикеш.

Матч пройдет 6 июня в 21:45. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Букмекеры уже определились с фаворитом встречи и установили соответствующие коэффициенты, отдав преимущество англичанам.

Так, на успех сборной Нидерландов принимаются ставки с коэффициентом 3.13, а на победу соперника из Англии - 2.51. Ничейный исход поединка оценивается в 3.30.

Отметим, что команды уже встречались 21 раз. На счету сборных одинаковое количество побед - шесть, а также девять игр с ничейным исходом. Однако, большинство этих матчей были товарищескими.

напомним, что 5 июня состоится еще один полуфинал Лиги наций с участием Португалии и Швейцарии.

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Сборная Англии, Сборная Нидерландов, Футбол, Новости футбола, Лига Наций УЕФА.
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