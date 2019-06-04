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Луческу: Фонсека хорошо себя проявит в Италии

Луческу: Фонсека хорошо себя проявит в Италии
19:27 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Экс-наставник горняков Мирча Луческу прокомментировал работу Паулу Фонсеки.

Экс-главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал работу и перспективы нынешнего коуча горняков Паулу Фонсеки.

– Ему нравится, когда его команда демонстрирует хороший футбол. Ему нравится доминировать над своим соперником и навязать свою игру. Он нашел команду, созданную определенным образом, и было разумно немного изменить ее. Некоторые игроки покинули команду, но им была подготовлена замена.

Те, кто работал с ним, говорят, что у него есть приличная база знаний, что он знает, как правильно вести себя в раздевалке, что он способен передавать команде свою концепцию.

Серия А, безусловно, более тактически развитая лига, но Фонсека не будет неподготовленным в этом отношении. Он молод, но он знает, как нужно тренировать команду. Вы увидите, если «Рома» выберет его, то ему удастся навязать свой стиль игры. Фонсеку можно сравнить с Эусебио Ди Франческо. Он также любит контролировать игру и владеть мячом.

– Его основная схема 4-2-3-1?

– В «Шахтере» ему досталась моя группа игроков, которая играла таким образом и включала много бразильцев. Это нормально, что он продолжил идти по этому пути, но мог также использовать другие схемы. Он зрелый тренер и готов к Серии А.

Но он работал только в Португалии и Украине, никогда не тренировал команду из топ-5 чемпионатов Европы. Но он знает, что такое футбол и как ему обучать. Я думаю, что он хорошо себя проявит в Италии, – сказал Луческу.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» согласился отпустить Фонсеку в «Рому».

Римский клуб должен подписать с коучем контракт сроком на 2 года с возможностью продления еще на один, а его зарплата составит три миллиона евро за сезон, включая бонусы.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Чемпионат Украины, УПЛ, Паулу Фонсека.
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