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Стало известно, когда состоится встреча Хацкевича и Суркиса

Стало известно, когда состоится встреча Хацкевича и Суркиса
19:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: На ней решится судьба белоруса в Динамо.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич встретится с президентом киевлян Игорем Суркисом завтра, 5 июня, о чем пишет в своем твиттере журналист Игорь Цыганык.

«Поговорил с Хацкевичем. Он не инициировал перенос встречи с президентом Динамо. Встреча не состоялась из-за стечения обстоятельств, но уже 5 июня у Хацкевича и Суркиса будет разговор», — написал Цыганык.

Напомним, что контракт Хацкевича с Динамо уже истек и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера.

Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

Минувший сезон Динамо завершило на втором месте в турнирной таблице украинского чемпионата, отстав от Шахтера на 11 очков. Команда дошла до полуфинала Кубка Украины, а в плей-офф Лиги Европы на этапе 1/8 финала сокрушительно уступила Челси с общим счетом 0:8.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, УПЛ, Александр Хацкевич.
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