Скачать
Вторник, 04.06.2019
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

Реал осуществил первый громкий трансфер в летнее ТО

Реал осуществил первый громкий трансфер в летнее ТО
15:09 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Лука Йович перешел в мадридский Реал.

Сербский форвард Айнтрахта Лука Йович перешел в мадридский Реал, сообщает официальный сайт клуба из Франкфурта.

Сообщается, что контракт будет подписан после прохождения 21-летний форвардом медосмотра. Срок сделки — 5 лет.

Клубы договорились о неразглашении суммы трансфера Йовича, хотя ранее сообщалось о цене в 60 миллионов евро и сумме зарплаты в 50 миллионов за 5 лет.

Сербский нападающий выступал за Айнтрахт с 2017 года, куда перешел из Бенфики. Является воспитанником Црвены Звезды.

Йович долгое время считался одной из главных трансферных целей Реала, наряду с вингером Челси Эденом Азаром и полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба.

Общая сумма денег, которые Реал готов потратить на летние приобретения, может достичь 540 миллионов евро. Главный тренер команды Зинедин Зидан планирует серьезно обновить состав в межсезонье.

В нынешнем сезоне Лука принял участие в 48 матчах Айнтрахта во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 7 результативных передач.

Реал закончил предыдущий сезон на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, уступив Барселоне и Атлетико.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лука Йович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
02 Первое поражение Энтони Джошуа (Видео)
03 Руис: Судья вовремя остановил бой, все могло закончиться более драматично
04 Официально: Скрипник - новый главный тренер Зари
05 Ломаченко обратился к своим фанатам (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь