Реал осуществил первый громкий трансфер в летнее ТО

Новости спорта: Лука Йович перешел в мадридский Реал.

Сербский форвард Айнтрахта Лука Йович перешел в мадридский Реал, сообщает официальный сайт клуба из Франкфурта.

Сообщается, что контракт будет подписан после прохождения 21-летний форвардом медосмотра. Срок сделки — 5 лет.

Клубы договорились о неразглашении суммы трансфера Йовича, хотя ранее сообщалось о цене в 60 миллионов евро и сумме зарплаты в 50 миллионов за 5 лет.

Сербский нападающий выступал за Айнтрахт с 2017 года, куда перешел из Бенфики. Является воспитанником Црвены Звезды.

Йович долгое время считался одной из главных трансферных целей Реала, наряду с вингером Челси Эденом Азаром и полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба.

Общая сумма денег, которые Реал готов потратить на летние приобретения, может достичь 540 миллионов евро. Главный тренер команды Зинедин Зидан планирует серьезно обновить состав в межсезонье.

В нынешнем сезоне Лука принял участие в 48 матчах Айнтрахта во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 7 результативных передач.

Реал закончил предыдущий сезон на третьем месте турнирной таблицы Ла Лиги, уступив Барселоне и Атлетико.