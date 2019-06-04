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Обамеянг может продолжить карьеру в Китае

Обамеянг может продолжить карьеру в Китае
15:23 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Форварду предлагают зарплату почти вдвое больше той, чем он получает в Арсенале.

абонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может стать футболистом клуба китайской Суперлиги, сообщает The Times.

По информации источника, в услугах габонского игрока заинтересованы Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай СИПГ, которые готовы предложить Обамеянгу оклад размером в 339 тысяч евро в неделю, в то время, как в лондонском клубе форвард получает менее 180 тысяч евро.

Отметим, в завершившемся сезоне Обамеянг наряду с Садио Мане и Мохаммедом Салахом стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 22 гола и сделав 5 результативных передач в 36 матчах.

Арсенал в сезоне-2018/19 занял пятое место в АПЛ и дошел до финала Лиги Европы, где потерпел разгромное поражение от Челси со счетом 1:4.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола, Пьер-Эмерик Обамеянг.
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