Обамеянг может продолжить карьеру в Китае

Новости спорта: Форварду предлагают зарплату почти вдвое больше той, чем он получает в Арсенале.

абонский нападающий лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг может стать футболистом клуба китайской Суперлиги, сообщает The Times.

По информации источника, в услугах габонского игрока заинтересованы Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай СИПГ, которые готовы предложить Обамеянгу оклад размером в 339 тысяч евро в неделю, в то время, как в лондонском клубе форвард получает менее 180 тысяч евро.

Отметим, в завершившемся сезоне Обамеянг наряду с Садио Мане и Мохаммедом Салахом стал лучшим бомбардиром АПЛ, забив 22 гола и сделав 5 результативных передач в 36 матчах.

Арсенал в сезоне-2018/19 занял пятое место в АПЛ и дошел до финала Лиги Европы, где потерпел разгромное поражение от Челси со счетом 1:4.