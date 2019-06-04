Зинченко оценил молодежь сборной Украины

Новости спорта: Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о молодежи сборной.

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, кого он может выделить из перспективных украинских футболистах.

«Отметил бы Валерия Бондаря. Знаю этого парня. Когда я ещё был в «Шахтёре», то, можно сказать, он рос на моих глазах. Если он будет продолжать так работать, то у него будет большое будущее. Также отметил бы Дениса Попова из «Динамо». У него есть хорошие качества, с которыми можно и нужно работать, чтобы усовершенствоваться. Виталий Миколенко – очень старательный парень, который быстро всё впитывает. Думаю, у него большое будущее. У Михаила Мудрика сумасшедшие качества, которые ещё нужно развивать. У него сумасшедший потенциал, если он будет стараться и идти по правильному пути, то у него всё получится.

Переход с юношеского к взрослому футболу очень важен. Я знаю много талантливых футболистов, которые во время этого перехода просто испарялись. Всё идёт от головы. Очень много сильных и быстрых футболистов, но главное это психология. Футболист должен быть готов завтра выйти на «Сантьяго Бернабеу» в полуфинале Лиги чемпионов. Не просто выйти, а сыграть на своих лучших качествах, без дрожи в ногах. На самом деле у нас очень талантливая молодежь. Думаю, следующее поколение будет давать свои плоды, но чтобы пожинать эти плоды, нужно отпускать этих игроков в Европу, а не держать взаперти до 30 лет по арендам. Такого характера, как у нас, наверное, нет ни у кого, а я видел много ребят с разных стран. Нас хоть куда брось, мы везде вылезем, а они больше привыкли к тепличным условиям. Но это я говорю не обо всех, а в общем», – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала „Трендец“.