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Лунин прибыл в сборную Украины: Буду болеть за ребят на ЧМ-2019

Лунин прибыл в сборную Украины: Буду болеть за ребят на ЧМ-2019
20:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Андрей Лунин прибыл в расположение национальной сборной.

Голкипер Андрей Лунин покинул расположение юношеской сборной Украины, которой помог на чемпионате мира в Польше выйти в четвертьфинал.

Теперь игрок Леганеса присоединился к игрокам основной сборной, вместе с которыми будет готовиться к отборочным матчам на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Лунин признался, что хотел бы еще задержаться в юношеской сборной и отметил, что хорошо себя чувствует физически.

"У меня куча положительных эмоций. наконец преодолели стадию 1/8 финала чемпионата мира. Нам по силам пройти еще дальше, поэтому буду болеть за ребят. В юношеской сборной не дают заоблачных заданий, а двигаются от игры к игре. Пока все получается и, надеюсь, так будет и дальше.

Я переживал все перипетии турнира и, конечно, хотелось продолжить выступление на чемпионате, довести дело до конца. Но, если на меня рассчитывают тут, то нет никаких вопросов. Играть за национальную сборную - большая честь.

Вчера была игра, я долго не спал плюс ночной перелет. Просто хочу отдохнуть. Но никакой грусти не может быть, когда приезжаешь в национальную сборную.

Физические кондиции супер! Я наконец-то начал играть от матча к матчу, а когда постоянно выходишь на поле, эмоции перекрывают любую усталость", - цитирует Лунина Украинская ассоциация футбола.

Напомним, что сборная Украины сыграет с Сербией 7 июня и с Люксембургом 10 июня. Матчи пройдут во Львове в рамках отбора на Евро-2020.

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Сборная Украины, Новости футбола, Андрей Лунин.
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