Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова

Новости спорта: «Металлист-1925» на официальном сайте проинформировал о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Горяиновым.

Руководство харьковского "Металлиста 1925" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Александра Горяинова.

Также не будет работать с первой командой и помощник Горяинова Сергей Ралюченко, который продолжит работать с юношескими командами.

Имя нового наставника пока что не называется.

Напомним, что харьковская команда не выполнила поставленную на сезон задачу, не сумев пробиться в УПЛ (4 итоговое место в Первой лиге).

Отметим, что Горяинов в структуре клуба находился с момента его основания, то есть с лета 2016-го года. Первую команду "Металлиста 1925" возглавил в середине сентября 2018 года после отставки Сергея Валяева. В общем, в качестве главного тренера провел 21 матч в которых под руководством Горяинова "Металлист 1925" одержал 10 побед, 6 матчей свел вничью и потерпел 5 поражений.