Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки

Новости спорта: Также функционер прокомментировал слухи о приглашении Развана Луческу.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что главный тренер команды Паулу Фонсека хочет продолжить работу в донецком клубе.

В последнее время португальского специалиста активно провожают в Рому, которая занимается поиском нового главного тренера.

«На данный момент он горит желанием продолжить работать с нашим клубом. У него было несколько предложений. Но насколько он был близок к уходу, мне сложно судить», — заявил Палкин.

Функционер также прокомментировал слухи о том, что бывший наставник Горняков Мирча Луческу желает видеть во главе донецкой команды своего сына Развана.

«Правда только в том, что Мирча приезжал. Да, мы с ним время от времени встречаемся, и не потому, что я от него что-то хочу или он от меня что-то хочет, просто мы столько лет проработали вместе, мы друзья. Мы созваниваемся регулярно, поздравляем с победами. Но о его сыне мы никогда не говорили и не обсуждали этот вопрос».

Фонсека занимает должность главного тренера Шахтера с мая 2016 года и с тех пор привел команду к трем чемпионским титулам, трем национальным Кубкам и двум Суперкубкам.

В минувшем сезоне Горняки выиграли Премьер-лигу и Кубок страны, став самым титулованным клубом в истории независимой Украины.