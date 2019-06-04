Скачать
Вторник, 04.06.2019
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки

Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки
22:15 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта: Также функционер прокомментировал слухи о приглашении Развана Луческу.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что главный тренер команды Паулу Фонсека хочет продолжить работу в донецком клубе. 

В последнее время португальского специалиста активно провожают в Рому, которая занимается поиском нового главного тренера.

«На данный момент он горит желанием продолжить работать с нашим клубом. У него было несколько предложений. Но насколько он был близок к уходу, мне сложно судить», — заявил Палкин.

Функционер также прокомментировал слухи о том, что бывший наставник Горняков Мирча Луческу желает видеть во главе донецкой команды своего сына Развана.

«Правда только в том, что Мирча приезжал. Да, мы с ним время от времени встречаемся, и не потому, что я от него что-то хочу или он от меня что-то хочет, просто мы столько лет проработали вместе, мы друзья. Мы созваниваемся регулярно, поздравляем с победами. Но о его сыне мы никогда не говорили и не обсуждали этот вопрос».

Фонсека занимает должность главного тренера Шахтера с мая 2016 года и с тех пор привел команду к трем чемпионским титулам, трем национальным Кубкам и двум Суперкубкам.

В минувшем сезоне Горняки выиграли Премьер-лигу и Кубок страны, став самым титулованным клубом в истории независимой Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Сергей Палкин, УПЛ, Паулу Фонсека.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная Украины U-20 пробилась в четвертьфинал ЧМ-2019
02 Первое поражение Энтони Джошуа (Видео)
03 Руис: Судья вовремя остановил бой, все могло закончиться более драматично
04 Уайт прокомментировал поражение Джошуа
05 СМИ: Отец Джошуа пытался отменить бой с Руисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь