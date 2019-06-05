Малиновский: Пора попробовать себя в более сильном чемпионате

Новости спорта: Украинский полузащитник Руслан Малиновский готов покинуть Генк.

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отметил, что готов продолжить профессиональную карьеру в более сильном чемпионате.

«Сейчас мне 26 лет. Это тот возраст, когда необходимо сделать шаг вперёд и попробовать себя в более сильном чемпионате. После трёх лет, проведённых в Бельгии, я думаю, что готов к этому», — приводит слова Малиновского A Bola. Ранее сообщалось, что Малиновский отказался переходить в московский «Спартак».

Игроком интересуются клубы из Италии и Испании. Также сообщалось, что в услугах украинского хавбека заинтересован лиссабонский «Спортинг». В завершившемся сезоне Руслан в общей сложности провёл 51 матч, где записал на свой счёт 16 голов и столько же результативных передач.