Скачать
Среда, 05.06.2019
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Малиновский: Пора попробовать себя в более сильном чемпионате

Малиновский: Пора попробовать себя в более сильном чемпионате
05:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Украинский полузащитник Руслан Малиновский готов покинуть Генк.

Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отметил, что готов продолжить профессиональную карьеру в более сильном чемпионате.

«Сейчас мне 26 лет. Это тот возраст, когда необходимо сделать шаг вперёд и попробовать себя в более сильном чемпионате. После трёх лет, проведённых в Бельгии, я думаю, что готов к этому», — приводит слова Малиновского A Bola. Ранее сообщалось, что Малиновский отказался переходить в московский «Спартак».

Игроком интересуются клубы из Италии и Испании. Также сообщалось, что в услугах украинского хавбека заинтересован лиссабонский «Спортинг». В завершившемся сезоне Руслан в общей сложности провёл 51 матч, где записал на свой счёт 16 голов и столько же результативных передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
02 Джошуа и Руис проведут бой-реванш
03 Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
04 Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
05 Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь