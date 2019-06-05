Скачать
Среда, 05.06.2019
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Бланко-Лещук возвращается в Шахтер

Бланко-Лещук возвращается в Шахтер
04:33 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Мудрик и Сикан продолжат играть на правах аренды в других клубах.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что форвард клуба Густаво Бланко-Лещук, который выступает за «Малагу» на правах аренды, летом вернется в Украину.

«У нас есть намерение вернуть Лещука.

Перспективы Мудрика и Сикана? Мало вероятности, что они летом вернутся. Им нужна игровая практика. У нас ее сложно получить из-за большой конкуренции. Но то, что они вырастут в футболистов топ уровня, у меня сомнений нет. С таким характером, как у этих ребят, у них другого пути нет.

Почему «Шахтер» подписывал Сикана? Потому что мы в него верим и рассчитываем в будущем.

Договоренности по Ордецу? Пока нет. Мы ведем переговоры.

Я считаю, что наши центральные защитники – сильнейшие в нашей стране. Хотя это не значит, что мы не следим за рынком. И если у нас будет возможность приобрести топового молодого центрального защитника, мы, вероятнее всего выйдем на рынок и приобретем его».

Ранее Палкин заявил, что «Шахтер» хочет продлить контракт с Жуниором Мораесом, который стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Чемпионат Украины, УПЛ, Густаво Бланко-Лещук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа и Руис проведут бой-реванш
02 Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
03 Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
04 Металлист 1925 уволил главного тренера Горяинова
05 Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь