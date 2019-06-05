Бланко-Лещук возвращается в Шахтер

Новости спорта: Мудрик и Сикан продолжат играть на правах аренды в других клубах.

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что форвард клуба Густаво Бланко-Лещук, который выступает за «Малагу» на правах аренды, летом вернется в Украину.

«У нас есть намерение вернуть Лещука.

Перспективы Мудрика и Сикана? Мало вероятности, что они летом вернутся. Им нужна игровая практика. У нас ее сложно получить из-за большой конкуренции. Но то, что они вырастут в футболистов топ уровня, у меня сомнений нет. С таким характером, как у этих ребят, у них другого пути нет.

Почему «Шахтер» подписывал Сикана? Потому что мы в него верим и рассчитываем в будущем.

Договоренности по Ордецу? Пока нет. Мы ведем переговоры.

Я считаю, что наши центральные защитники – сильнейшие в нашей стране. Хотя это не значит, что мы не следим за рынком. И если у нас будет возможность приобрести топового молодого центрального защитника, мы, вероятнее всего выйдем на рынок и приобретем его».

Ранее Палкин заявил, что «Шахтер» хочет продлить контракт с Жуниором Мораесом, который стал лучшим бомбардиром УПЛ.