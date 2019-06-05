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Шевчук: Прошу ФФУ не совершить роковую ошибку

Шевчук: Прошу ФФУ не совершить роковую ошибку
00:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бывший главный тренер дончан Вячеслав Шевчук встал на защиту клуба.

Экс-наставник «Олимпика» Вячеслав Шевчук призвал УАФ не исключать донецкий клуб из УПЛ.

«Как для бывшего главного тренера, проработавшего с «Олимпиком» в течение семи месяцев – это неприемлемая ситуация. Команда по спортивному принципу заслужила сохранение места в УПЛ. И если бы не судейские ошибки, команда была бы в первой шестерке, и я до сих пор бы с ней работал.

Руководство украинского футбола приняло решения убрать молодежные команды, которые не играли в чемпионате после зимней паузы. У меня тогда вопрос: а как первая команда играла в УПЛ, если по регламенту не может участвовать без молодежки?

Сейчас нужно садиться за стол и разговаривать, а не спрашивать разрешения у других клубов. Это выглядит некомпетентно, когда генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов говорит: «А я против». Это провокация. Решение должны принимать УАФ и специальные на то комитеты.

Правильным решением было бы: пожизненная дисквалификация замешенных в махинациях игроков, разрешение новым футболистам играть с чистого листа. Но не должен нести наказание клуб.

Я прошу ФФУ не совершить роковую ошибку, внимательно все обсудить и принять взвешенное решение. Уверен на 100%, что «Олимпик» должны оставить в Премьер-лиге, ибо команда этого заслужила игрой на футбольном поле, а не решением под столом».

Место «Олимпика» в УПЛ мог занять «Арсенал-Киев», но клуб также не прошел аттестацию.

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ФК Олимпик, Чемпионат Украины, Вячеслав Шевчук, УПЛ, Новости футбола.
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