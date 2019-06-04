Бекхэм предложил звезде Барселоны перейти в его клуб

Новости спорта: Игрок может перебраться в Интер Майами в 2020-м году.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес может перебраться в MLS после окончания следующего сезона. Как сообщает Catalunya Radio, бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм хочет видеть уругвайца в "Интер Майами", основателем и совладельцем которого он является.

Команда начнёт выступать в MLS в 2020 году, экс-полузащитник предложил Суаресу присоединиться к его проекту. На момент старта следующего сезона лиги форварду будет 33 года. Отмечается, что Бекхэм предложил Суаресу выгодный с точки зрения финансов контракт, рассчитанный на четыре года. Игрок пока не принял решение относительно своего будущего, однако не стал отвечать отказом.

Напомним, что Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. В минувшем сезоне 32-летний нападающий провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 6 результативными передачами.