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Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019

Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
20:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: США сенсационно обыграли Францию на молодежном чемпионате мира.

Дубль нападающего сборной США Сото Себастьяна помог его команде выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира.

В четвертьфинале американцы обыграли команду Франции.

В первом тайме французы больше владели мячем и чаще били по воротам соперника. Однако несмотря на это преимущество, именно американцы первыми вышли вперед, автором гола стал Сото. 

Также в составе команды США отличился Джастин Ренникс. В составе французов голы забили Амин Гуири и Набиль Алиуи. После данной победы, США выходят в четвертьфинал, где сыграют против Эквадора.

Чемпионат мира U-20. Плей-офф. 1/8 финала

Франция (U-20) — США (U-20) — 2:3 (1:1)

В параллельном мачте между Японией и Кореей победу одержали корейцы. Единственный и победный гол на 84-й минуте забил О Се-Хон. В четвертьфинале Корея сыграет против сборной Сенегала.

Голы: Гуири, 41. Алиуи, 55. — Сото, 25, 74. Ренникс, 83.

Япония (U-20) — Корея (U-20) — 0:1 (0:0)

Гол: О Се-Хон, 84.

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Сборная Франции, Сборная США, Новости футбола, ЧМ-2019 U-20.
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