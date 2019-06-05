Срна может вернуться в Хорватию

Новости спорта: Защитник Кальяри Дарио Срна может этим летом покинуть клуб

Защитник Кальяри Дарио Срна может этим летом покинуть клуб. Как сообщает Football24ua, руководство россоблу хочет предложить контракт хорвату с существенным снижением зарплаты (от 1 млн евро в год до 500 тысяч), а это не устраивает футболиста.

Напомним, что год назад Срна покинул Шахтер и подписал контракт с Кальяри по схеме 1+1.

По информации издания Unione Sarda, 37-летний хорватский защитник планирует вернуться в Хорватию, чтобы продолжить выступления в Хайдуке из Сплита. В этом клубе Срна и начинал свою профессиональную карьеру.

В нынешнем сезоне экс-капитан Шахтера сыграл за Кальяри 26 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 3 ассистами.

Кальяри финишировал на 15 месте в серии А.