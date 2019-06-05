Динамо подпишет новый контракт с Хацкевичем

Новости спорта: Контракт Хацкевича с Динамо уже истек и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера.

Как стало известно Sport Arena, руководство киевского клуба решило продолжить сотрудничество с Александром Хацкевичем, который руководил командой последние два сезона.

По нашей информации, стороны достигли принципиального соглашения об условиях нового контракта.

Запланированная на 5 июня встреча президента бело-синих Игоря Суркиса и Александра Хацкевича состоится, однако будет носить рабочий характер. В частности, будут обсуждаться планы на предсезонную подготовку и вопросы потенциальных трансферов.

Напомним, что контракт Хацкевича с Динамо уже истек и сейчас киевский клуб де-юре находится без тренера.

Долгое время будущее белорусского специалиста в столице находилось под вопросом, а СМИ сообщали как о возможном назначении в Динамо бывших игроков клуба, так и потенциальном приглашении иностранного специалиста.

Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году.

Минувший сезон Динамо завершило на втором месте в турнирной таблице украинского чемпионата, отстав от Шахтера на 11 очков. Команда дошла до полуфинала Кубка Украины, а в плей-офф Лиги Европы на этапе 1/8 финала сокрушительно уступила Челси с общим счетом 0:8.