МЮ определился с главной трансферной целью на лето

Новости спорта: На Олд Траффорд француз может заменить Лукаку.

Манчестер Юнайтед может подписать нападающего Айнтрахта Себастьена Алле, сообщают источники ESPN.

Красные дьяволы активно отслеживали 24-летнего француза во время еврокубковой компании немецкого клуба, в рамках которой команда дошла до полуфинала Лиги Европы.

На Олд Траффорд Алле может заменить Ромелу Лукаку, который с назначением Антонио Конте стал приоритетной трансферной целью Интера. За трансфер бельгийца Юнайтед попытается выручить предположительно 80 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Алле принял участие в 41 матче своей команды во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 12 результативных передач.

Ранее Айнтрахт потерял другого нападающего Луку Йовича, который подписал контракт с Реалом на 6 лет.

Минувший сезон МЮ завершил на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, оставшись без Лиги чемпионов на следующий футбольный год. В последнем розыгрыше турнира подопечные Оле-Гуннара Сульшера дошли до четвертьфинала, вылетев от Барселоны.