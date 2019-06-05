Скачать
Среда, 05.06.2019
Усика лишили титула WBC
Усика лишили титула WBC
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
09:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Юханссон занимал должность президента УЕФА с 1990 по 2007 год и являлся рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту.

Шведский футбольный функционер, экс-президент УЕФА и бывший вице-президента ФИФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции.

Юханссон занимал должность главы УЕФА в период с 1990 по 2007 годы, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. 26 января 2007 года уступил эту должность в результате голосования Мишелю Платини.

Кроме того, до 2005 года являлся президентом стокгольмского клуба АИК. В 1999 стал кавалером российского ордена Дружбы. В 2005 году удостоен золотой медали за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом — Иллис Кворум. Трофей Юношеской лиги УЕФА назван в честь Юханссона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УЕФА, Новости футбола, Леннарт Юханссон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сборная США U-20 совершила камбэк в матче с Францией на ЧМ-2019
02 Джошуа и Руис проведут бой-реванш
03 Палкин: Мне сложно судить об уходе Фонсеки
04 Шевчук: Прошу ФФУ не совершить роковую ошибку
05 Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь