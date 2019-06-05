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Ибрагимович хочет вернуться в Серию А

Ибрагимович хочет вернуться в Серию А
10:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Златан Ибрагимович хотел бы вернуться в Серию А и поиграть за Наполи.

Шведский нападающий американского Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович хотел бы вернуться в Серию А и поиграть за Наполи.

Форвард заявил, что хотел бы помочь тренеру неаполитанцев Карло Анчелотти. Футболиста цитирует La Repubblica.

"Уважаемый Карло, я бы с радостью помог тебе и твоему Наполи побороться на первое место в Серии А. Если понадоблюсь - сразу приеду", - заявил Ибрагимович.

Ибрагимович имеет опыт выступлений в Италии. С 2004 по 2006 он выступал за Ювентус. Потом были 3 года в Интере. А с 2010 по 2012 швед играл за Милан.

Уже второй сезон Ибрагимович выступает за Лос-Анджелес Гэлакси. В текущем розыгрыше МЛС форвард сыграл за клуб 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 голевых паса.

Напомним, в 12-м туре Ибрагимович сумел забить красивый гол в ворота Нью-Инглэнд Революшн.

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Златан Ибрагимович, Серия А, Футбол, Новости футбола.
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