Португалия - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

Новости спорта: Сборная Португалии сыграет с командой из Швейцарии в полуфинале Лиги наций 5 июня.

Португалия примет сборную Швейцарии в рамках полуфинала Лиги наций.

Матч состоится в Порту на стадионе Драгау 5 июня. Трансляция поединка Португалия - Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени.

Матч можно будет посмотреть в прямом эфире. В Украине встречу покажет телеканал Футбол 1.

Сборные в своей истории встречались 22 раза. 10 матчей завершились в пользу Швейцарии и только 7 - победой Португалии, а пять игр завершились с ничейным результатом.

Что касается фаворита встречи, то букмекеры отдают предпочтение хозяевам матча - сборной Португалии.