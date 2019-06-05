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Португалия - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

Португалия - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций
11:20 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Сборная Португалии сыграет с командой из Швейцарии в полуфинале Лиги наций 5 июня.

Португалия примет сборную Швейцарии в рамках полуфинала Лиги наций.

Матч состоится в Порту на стадионе Драгау 5 июня. Трансляция поединка Португалия - Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени.

Матч можно будет посмотреть в прямом эфире. В Украине встречу покажет телеканал Футбол 1.

Сборные в своей истории встречались 22 раза. 10 матчей завершились в пользу Швейцарии и только 7 - победой Португалии, а пять игр завершились с ничейным результатом.

Что касается фаворита встречи, то букмекеры отдают предпочтение хозяевам матча - сборной Португалии.

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Сборная Португалии, УЕФА, Сборная Швейцарии, Лига Наций, Сборная Нидерланд.
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