Португалия - Швейцария: где и когда смотреть матч Лиги наций

Португалия примет сборную Швейцарии в рамках полуфинала Лиги наций.
Матч состоится в Порту на стадионе Драгау 5 июня. Трансляция поединка Португалия - Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени.
Матч можно будет посмотреть в прямом эфире. В Украине встречу покажет телеканал Футбол 1.
Сборные в своей истории встречались 22 раза. 10 матчей завершились в пользу Швейцарии и только 7 - победой Португалии, а пять игр завершились с ничейным результатом.
Что касается фаворита встречи, то букмекеры отдают предпочтение хозяевам матча - сборной Португалии.