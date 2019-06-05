В США закрыли дело против Роналду по обвинению в изнасиловании

Новости спорта: Девушка добровольно забрала свои претензии.

Дело об изнасиловании, в котором в прошлом году обвинялся форвард Ювентуса Криштиану Роналду, было закрыто, сообщает Bloomberg.

В мае суд в Лас-Вегасе закрыл дело после добровольного отклонения иска со стороны предполагаемой жертвы футболиста Кэтрин Майорги. Не сообщается, удалось ли сторонам достичь какого-либо соглашения.

Роналду обвинялся в изнасиловании по заявлению Майорги, утверждающей о сексуальных домогательствах со стороны звездного спортсмена в 2009 году в отеле Лас-Вегаса. После возбуждения уголовного дела Криштиану отрицал правдивость обвинений, наняв адвоката, специализирующегося на работе со звездами.

В марте Ювентус отменил тур по США из-за предполагаемых опасений о сохранности Криштиану. Вскоре информацию опровергли, ссылаясь на спонсорские соглашения итальянского клуба.

В своем первом сезоне в Турине Роналду принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забив 28 голов и отдав 13 результативных передач.