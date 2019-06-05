Швед не поможет Селтику в первом матче следующего сезона

Новости спорта: Из-за дисквалификации в своей последней игре за Карпаты.

Вингер Селтика Марьян Швед не сможет принять участие в следующем матче своей команды, сообщает издание The Scottish Sun.

В последнем матче за Карпаты против киевского Арсенала игрок национальной сборной Украины получил две желтых карточки, что вылилось в удаление.

Это напрямую повлияет на дебют Марьяна в Шотландии, где тот предположительно не сможет быть заявлен на первый матч Кельтов в сезоне.

Напомним, Швед стал последним подписанием Брендана Роджерса у руля шотландского гранда, которое обошлось клубу в 2 миллиона евро.

В минувшем сезоне Швед забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 26 матчах за Карпаты во всех турнирах.