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Экс-футболист сборной Украины тренируется с Волынью

Экс-футболист сборной Украины тренируется с Волынью
12:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта: Экс-защитник сборной Украины, Динамо и московского Локомотива рассматривает возможность продолжения карьеры в клубе из Луцка.

Тарас Михалик тренируется с Волынью. Экс-защитник сборной Украины, Динамо и московского Локомотива рассматривает возможность продолжения карьеры в клубе из Луцка.

Как сообщают наши источники, 35-летний футболист провел контрольную игру в составе Крестоносцев накануне первого стыкового матча Волыни против Карпат. Михалик отыграл в центре защиты юношеской команды клуба, которая противостояла основному составу.

У опытного центрального защитника в июне закончился контракт с Локомотивом, в составе которого украинец в этом сезоне выиграл Кубок России. В этом сезоне Михалик только трижды выходил на поле в составе железнодорожников, и это были именно кубковые поединки.

Михалик еще прошлым летом вел переговоры о возможном продолжении карьеры в Луцке, но тогда решил еще на год остаться в Москве. В этот раз центрбек ожидает результата стыковых матчей, чтобы присоединиться к Волыни и, возможно, завершить игровую карьеру на родине. Во вторник он присутствовал на первом матче Карпат и Волыни (0:0).

Михалик провел семь сезонов в киевском Динамо, с которым по два раза выигрывал чемпионат и Кубок страны, а летом 2013 года перешел в Локомотив, с которым становился чемпионом России и 3-кратным обладателем национального Кубка.

 

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ФК Волынь, УПЛ, Тарас Михалик, Новости футбола.
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