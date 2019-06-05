Экс-футболист сборной Украины тренируется с Волынью

Новости спорта: Экс-защитник сборной Украины, Динамо и московского Локомотива рассматривает возможность продолжения карьеры в клубе из Луцка.

Тарас Михалик тренируется с Волынью. Экс-защитник сборной Украины, Динамо и московского Локомотива рассматривает возможность продолжения карьеры в клубе из Луцка.

Как сообщают наши источники, 35-летний футболист провел контрольную игру в составе Крестоносцев накануне первого стыкового матча Волыни против Карпат. Михалик отыграл в центре защиты юношеской команды клуба, которая противостояла основному составу.

У опытного центрального защитника в июне закончился контракт с Локомотивом, в составе которого украинец в этом сезоне выиграл Кубок России. В этом сезоне Михалик только трижды выходил на поле в составе железнодорожников, и это были именно кубковые поединки.

Михалик еще прошлым летом вел переговоры о возможном продолжении карьеры в Луцке, но тогда решил еще на год остаться в Москве. В этот раз центрбек ожидает результата стыковых матчей, чтобы присоединиться к Волыни и, возможно, завершить игровую карьеру на родине. Во вторник он присутствовал на первом матче Карпат и Волыни (0:0).

Михалик провел семь сезонов в киевском Динамо, с которым по два раза выигрывал чемпионат и Кубок страны, а летом 2013 года перешел в Локомотив, с которым становился чемпионом России и 3-кратным обладателем национального Кубка.