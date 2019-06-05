Названо имя нового главного тренера Шахтера

Новости спорта: Новым главным тренером донецкого «Шахтера» может стать 50-летний бразильский специалист Антонио Карлос Заго.

Нынешний наставник «горняков» Паулу Фонсека ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает тренеру трехлетний контракт. Фонсека ждет завершения переговоров между «Шахтером» и «Ромой» относительно суммы компенсации, которую итальянцы заплатят украинского клубу за специалиста. В случае ухода Паулу, «горнякам» будет нужен новый главный тренер.

Заго работал в «Шахтере» с 2013-го по 2015-й годы в качестве ассистента главного тренера донецкого клуба Мирчи Луческу.

После «Шахтера» Заго возглавлял бразильские клубы «Жувентуде» и «Интернасьонал». Последним местом работы тренера был «Ред Булл Бразил».

Весной 2019-го года Заго был признан лучшим тренером бразильской Лиги Паулиста.

Примечательно, что Антонио Карлос успел поработать и в «Роме», в 2013-м году занимая там пост технического тренера.