Названо имя нового главного тренера Шахтера

Нынешний наставник «горняков» Паулу Фонсека ведет переговоры с «Ромой», которая предлагает тренеру трехлетний контракт. Фонсека ждет завершения переговоров между «Шахтером» и «Ромой» относительно суммы компенсации, которую итальянцы заплатят украинского клубу за специалиста. В случае ухода Паулу, «горнякам» будет нужен новый главный тренер.
Заго работал в «Шахтере» с 2013-го по 2015-й годы в качестве ассистента главного тренера донецкого клуба Мирчи Луческу.
После «Шахтера» Заго возглавлял бразильские клубы «Жувентуде» и «Интернасьонал». Последним местом работы тренера был «Ред Булл Бразил».
Весной 2019-го года Заго был признан лучшим тренером бразильской Лиги Паулиста.
Примечательно, что Антонио Карлос успел поработать и в «Роме», в 2013-м году занимая там пост технического тренера.