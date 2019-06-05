НАБУ обыскивает Федерацию футбола Украины

Новости спорта: Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Федерации футбола Украины.

Соответствующая информация обнародована на странице Бюро в Facebook.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании "Федерации футбола Украины". Соответствующая информация обнародована на странице бюро в Facebook.

"5 июня 2019 года детективы НАБУ осуществляют обыски в здании "Федерации футбола Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски санкционированы постановлением суда и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Следственные действия согласованы генпрокурором, сообщают в НАБУ.