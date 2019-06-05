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Экс-лидер Шахтера примет китайское гражданство

Экс-лидер Шахтера примет китайское гражданство
12:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Китайская футбольная ассоциация планирует натурализовать полузащитника Цзянсу Сунин Алекса Тейшейру.

Как стало известно из собственных источников "Футбол 24", бывший игрок Шахтера Алекс Тейшейра вскоре получит китайское гражданство и будет выступать за тамошнюю сборную.

Стоит заметить, что возможность натурализировать иностранцев была одним из главных условий Марчелло Липпи перед возвращением на пост главного тренера сборной Китая.

Ранее воспитанник лондонского Арсенала Нико Еннарис получил китайское гражданство и стал первым легионером в истории азиатской национальной команды. Липпи уже вызвал экс-англичанина в лагерь сборной Китая для подготовки к матчам против Филиппин (7 июня) и Таджикистана (11 июня).

Напомним, Алекс Тейшейра выступал за Шахтёр с 2010 по 2015 годы, сыграв за "горняков" 146 матчей, в которых забил 67 голов. В начале 2016-го бразилец перебрался в кийський Цзянсу Сунин.

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ФК Шахтер, Футбол, Алекс Тейшейра, Новости футбола.
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