Новости спорта: Неймар может пропустить Копа Америка из-за обвинений в изнасиловании

Форвард сборной Бразилии Неймар может пропустить Копа Америка из-за обвинений в изнасиловании. Такое предположение выдвинул вице-президент Бразильской конфедерации футбола Франциско Новелетто.

В июне звездного футболиста обвинили в изнасиловании, которое предположительно имело место быть 15 мая в парижском отеле. Сам игрок, его отец и представители обвинения отвергают.

«Если бы мне пришлось спорить, я бы поставил на то, что он не будет участвовать и попросит отпустить его. На сегодняшний день он не находится в нужных психологических кондициях, чтобы участвовать на турнире и встречаться с толпами журналистов», — приводит AS слова Новелетто в комментарии SBT.

Недавно сообщалось, что Неймар получил травму на тренировке, но она оказалась несерьезной и игрок уже приступил к тренировочному процессу.

Главный тренер сборной Селесао Тите уже объявил заявку из 23-х игроков на Копа Америка-2019, а сам турнир будет проходить с 14 июня по 7 июля в пяти городах Бразилии.

Бразилия сыграет с Боливией, Венесуэлой и Перу в первой группе. 14 июня в матче-открытия турнира Пентакампеоны встретятся с боливийцами.

Победителем двух последних Копа Америка является сборная Чили, которая в обоих финалах обыграла Аргентину.