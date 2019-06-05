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Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020

Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч отбора к Евро-2020
14:42 Сегодня Телеграф Фото: ФФУ

Новости спорта: Кто фаворит в матче отбора на ЕВРО-2020 между Украиной и Сербией?

В пятницу, 7-го июня, во Львове на стадионе Львов-Арена состоится матч 3-го тура группового этапа отбора на ЕВРО-2020 между сборными Украины и Сербии. Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт отдает небольшое преимущество сборной Украины в данном поединке. На победу подопечных Андрея Шевченко принимаются ставки с коэффициентом 2.50, тогда как на успех сербов можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничейный результат оценили в 3.15.

Украина провела две встречи на групповом этапе со сборными Португалии и Люксембурга. После проведенных встреч наша национальная сборная расположилась на первой строчке группы В, имея в своем активе четыре очка. Сербы провели один матч и занимают четвертое место, имея в послужном списке один балл.

За свою историю национальные команды встречались три раза. Все игры носили товарищеский характер и завершились сухими победами «желто-синих». В 2008 году команда Алексея Михайличенко обыграла балканцев со счетом 2:0. В 2009 году команды встретились на международном турнире на Кипре и украинцы добыли минимальную победу в финале турнира. А уже в 2016 году подопечные Андрея Шевченко выиграли контрольный матч в Харькове со счетом 2:0 благодаря голам Евгения Шахова и Андрея Ярмоленко. Также сборная Украины по одному разу играла с командами Югославии, а также Сербии и Черногории. Результат также был идеальным для «желто-синих» - две победы в товарищеских играх.

У сборной Украины имеются определенные кадровые проблемы перед игрой. Из-за травм не приехали в расположение сборной Жуниор Мораес и Денис Бойко. Также не сможет принять участие в игре вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко, который провел почти весь сезон в лазарете. У сборной Сербии также не все гладко. Из-за травм вне игры остались Неманья Матич и Сергей Милинкович-Савич.

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