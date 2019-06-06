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Ливерпуль обсудит контракт с "джокером Клоппа"

Ливерпуль обсудит контракт с "джокером Клоппа"
14:37 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Автор дубля в ворота Барселоны в полуфинале Лиги чемпионов Дивок Ориги готовится обсудить с Ливерпулем свое будущее.

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги рассказал о том, что намерен в ближайшее время провести встречу с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.

"В ближайшие недели мы проведем переговоры с клубом. Мы с моим окружением сядем и решим относительно наших планов на будущее. В данный момент я хотел бы сконцентрироваться на международных матчах, а этот вопрос решить уже в конце сезона.

"Я хочу обсудить это с клубом и моим окружением за закрытыми дверьми, а затем уведомить общественность о нашем решении. Надеюсь, оно будет положительным", – рассказал нападающий в интервью официальному сайту клуба.

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Действующий контракт Ориги с Ливерпулем рассчитан до июня 2020 года.

В минувшем сезоне 24-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных", отличившись восемью голами и двумя ассистами.

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ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Дивок Ориги.
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